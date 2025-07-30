США отказались участвовать в конференции ООН по палестино-израильскому урегулированию, сочтя ее пощечиной жертвам нападения ХАМАС 7 октября, но продолжили снабжать оружием киевский режим, виновный в поджоге одесского Дома профсоюзов. На двойные стандарты американской стороны указала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

«А не оскорбляет ли жертв Донбасса поставка американских вооружений киевскому режиму? Не пощечина ли это американским союзниками во Второй мировой войне — солдатам Красной Армии, освобождавшим Украину, памятники которым сейчас взрываются, а захоронения сравниваются с землей, как это произошло с Холмом Славы во Львове?» — заявила она.

Захарова припомнила также трагедию в одесском Доме профсоюзов и тот факт, что американские боеприпасы используются для ударов по мирному населению Донбасса. Она спросила, не считает ли Госдеп снабжение украинских боевиков оскорблением памяти детей, чьи фамилии перечислены на гранитных плитах Аллеи ангелов в Донецке.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс объявила, что США не примут участие в непродуктивной и несвоевременной, по ее мнению, конференции ООН. Она назвала это мероприятие рекламным трюком, наградой за терроризм, пощечиной жертвам нападения боевиков ХАМАС на Израиль.