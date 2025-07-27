ООН и МККК проигнорировали более тысячи писем о преступлениях ВСУ

Thomas Trutschel/Photothek Media Lab
Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/www.globallookpress.com

В УВКПЧ ООН и МККК направили более тысячи писем о преступлениях Вооруженных сил Украины, организации проигнорировали обращения. Об этом РИА «Новости» сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«За весь период конфликта мной были подготовлены и направлены в адрес УВКПЧ ООН и МКК боле тысячи писем, каждое из которых содержало в себе факты о десятках преступлений ВСУ против мирного населения ДНР, в том числе против детей», — рассказала она.

По ее словам, действенной реакции в виде санкций либо ограничений против Украины со стороны международного правозащитного сообщества не последовало. Это стало самой большой и фатальной ошибкой, которая привела к очередному витку насилия.

Ранее Россия обвинила Организацию по запрещению химического оружия в игнорировании преступлений Украины.

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