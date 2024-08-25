Захарова обратилась к западным НПО после ареста Дурова

Ряд иностранных НПО в 2018 году требовали от российского руководства «прекратить создавать препоны» в работе мессенджера Telegram. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Она задалась вопросом, будут ли иностранные организации в этот раз обращаться к властям. Дипломат напомнила, что в 2018 году НПО просили защитить Telegram такие структуры как ООН, Совет Европы, ОБСЕ. Также они просили повлиять на ситуацию руководство США и Евросоюза.

Захарова уточнила, что так действовали Human Rights Watch, Amnesty International, Репортеры без границ», «Комитет по защите журналистов» и другие НПО.

Ранее основателя Telegram Павла Дурова арестовали во Франции. Предприниматель прилетел в страну на частном самолете вместе с телохранителем и помощницей. Телеканал TF1 сообщил, что Дурова обвиняют в отказе сотрудничать со следствием. По информации издания, он автоматически стал соучастником незаконного оборота наркотиков и других преступлений.