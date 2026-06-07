Захарова обратилась к МИД Румынии с тремя жесткими вопросами

Президент Румынии признал, что беспилотник, который взорвался в порту Констанцы, принадлежал Украине и сбился с курса. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале .

В своем комментарии Захарова задала несколько вопросов в адрес МИД Румынии.

«Когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов?» — спросила Захарова.

Она также поинтересовалась, когда румынские власти извинятся перед гражданами страны за русофобское вранье и когда перестанут спонсировать киевский режим.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада привыкли действовать по схеме: отбирать, грабить, присваивать себе, унижать и уничтожать. По ее словам, такой подход проявился, в том числе, на Кавказе.