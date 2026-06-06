Захарова отметила заинтересованность Запада в редкоземельных ресурсах Армении

Страны Запада привыкли применять по отношению к другим государствам подход «отбирать, грабить, присваивать себе, унижать и уничтожать». Эту стратегию сейчас можно увидеть в том числе на Кавказе, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На полях ПМЭФ она напомнила о недавнем визите представителя США в Армению.

«Он же не заключал международные договоры, которые носят обязательный характер для двух сторон, — нет, иначе это было бы равноправие», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, стороны подписали некие декларативные документы, в которых прослеживается тренд на ресурсоемкие, редкоземельные сферы. Захарова уточнила, что американское руководство очень интересуется именно этим направлением.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что республика не вернется к участию в Организации Договора о коллективной безопасности. Он также не исключил, что страна выйдет из этой структуры.