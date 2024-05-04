Захарова объяснила заявление НАТО о «гибридных атаках» со стороны России | 360°

Мир 04 мая 2024, 11:57 Захарова объяснила заявление НАТО о «гибридных атаках» со стороны России Захарова назвала дезинформацией обвинения НАТО в гибридных атаках со стороны РФ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK / Global Look Press

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Североатлантический альянс занимается дезинформацией и взвинчиванием градуса антироссийской истерии. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее процитировала пресс-служба ведомства.

Дипломат прокомментировала сообщение НАТО о том, что Россия якобы устраивает гибридные атаки против стран-членов блока.

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«Североатлантический альянс и руководство отдельных государств-членов занимаются тем, что у них получается лучше всего — дезинформацией <…> для того, чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД добавила, что НАТО занимается подготовкой к «потенциальному конфликту» с Россией. По ее словам, на это указывают учения альянса Steadfast Defender у российских границ.

Ранее Захарова назвала провокационными маневры блока на территории Финляндии. Смысл этих учений заключается в том, чтобы оказать военное давление на Россию, заключила дипломат.