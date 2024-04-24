Мир 24 апреля 2024, 09:23 Учения НАТО на территории Финляндии назвали провокацией Захарова: учения НАТО в Финляндии носят провокационный характер РИА «Новости»

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Учения НАТО в Финляндии, которые стартуют 26 апреля вблизи российской границы, носят провокационный характер. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Военные учения НАТО вблизи российских границ носят провокационный характер. Их задача — демонстрацией силы оказать военное давление на Российскую Федерацию», — отметила дипломат.

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По ее словам, представители альянса специально «нагнетают истерию» вокруг якобы угрозы со стороны России, чтобы оправдать свои же «агрессивные устремления». Запланированные учения на территории Финляндии — часть гибридной войны против РФ, подчеркнула Захарова. Таким образом европейская страна хочет поскорее официально «прописаться» в НАТО в качестве новобранца, резюмировала дипломат.

В целом маневры Североатлантического альянса рядом с российскими границами увеличивают риски вероятных военных инцидентов. Как добавила Захарова, РФ примет меры военно-технического и политического характера, чтобы не допустить угрозы обороноспособности страны.