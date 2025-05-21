Захарова назвала Зеленского фантазером после ожидания Путина в Стамбуле

Ожидание президента России Владимира Путина на переговорах в Стамбуле — это «больная фантазия» Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

Она напомнила, что состав российской делегации объявили заранее. Путин четко обозначил, что в Турцию поедет именно эта группа.

«Ждали якобы президента. Кто это сказал? Это же все больная фантазия самого Зеленского, это все придумки каждый раз», — сказала Захарова.

Переговоры России и Украины прошли в Стамбуле на прошлой неделе. Встреча длилась около двух часов. Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны обсуждали перспективы прекращения огня.

После этого Зеленский заявил, что готов подписать меморандум, способствующий договору о завершении конфликта. Он отметил, что Украина будет ждать российскую версию соглашения.