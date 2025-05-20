Зеленский допустил подписание меморандума с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов подписать меморандум, который будет вести к договору о завершении конфликта. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Общественное».

«Мы будет ждать российскую версию меморандума», — сказал лидер страны.

По его словам, на Украине «сформулируют свое видение», если Россия предложит и передаст меморандум, в котором будет прописано прекращение огня.

Зеленский подчеркнул, что рассматривает возможность встречи США, Украины, России и стран Европы. Такие переговоры могут состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности работать над меморандумом Он указал, что в документе будут определены позиции по поводу возможного мирного договора.

Политический психолог Сергей Маркелов в беседе с 360.ru отметил, что в переговорах между Украиной и Россией появилось новое слово — меморандум. Это означает, что формируется нечто более, чем просто договор.