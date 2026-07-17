Захарова назвала западную русофобию системным механизмом

Русофобия на Западе стала не позицией отдельных людей, а сформировавшимся механизмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ИС «Вести» .

По словам Захаровой, после ухода одних политиков появляются другие, которые продолжают придерживаться аналогичной антироссийской линии. В качестве примера она привела американских сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма.

«Мы, мне кажется, должны все-таки как-то уже принять это. Не согласиться с этим, а просто запомнить, что это не про конкретные человеческие характеристики только. Это про механику, которая, как мы уже сегодня с вами говорили, там столетиями формировалась», — сказала дипломат.

Ранее Захарова призвала руководителей западных стран полностью отказаться от визитов на Украину.