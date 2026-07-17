Мария Захарова посоветовала западным лидерам полностью воздержаться от поездок на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с политобозревателем KP.RU Александром Гамовым прокомментировала поведение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время визита в Киев.

По сообщениям СМИ, 15 июля политик была вынуждена прервать общение с прессой и укрыться в бомбоубежище после объявления воздушной тревоги. Захарова жестко оценила инцидент.

«Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились, и нечего туда больше таскаться», — заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ.

На вопрос журналиста, испугалась ли глава Еврокомиссии увиденного вблизи и прозреет ли она, дипломат посоветовала западным лидерам полностью воздержаться от поездок на Украину.