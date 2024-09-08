Захарова назвала условие, при котором США любили бы Россию

США не оставляют попыток «ставить палки в колеса» России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью ТАСС .

«Их бесит, что мы не прогибаемся. Их бесит, что мы во всем идем своим путем. Их бесит, что мы сохраняем свои национальные интересы. Отсюда и вот эта дичайшая злоба», — сказала дипломат.

Если бы Россия не сопротивлялась Штатам, добавила Захарова, то нашу страну любили бы «по-голливудски»: гладили по голове и хлопали по спине.

Представитель внешнеполитического ведомства также рассказала, что США хотели сорвать контакты России и Китая. Кроме того, Соединенные Штаты сделали введение новых антироссийских санкций едва ли не разновидностью спорта. Однако подобные меры не останутся без ответа, страны Запада боятся мести России.