Власти США пытались помешать российско-китайскому сотрудничеству перед ВЭФ-2024, однако их усилия не принесли результатов, рассказала ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, в отношении России «ковбойские методы» Штатов попросту не работают.

Захарова напомнила, что в конце августа The New York Times сообщала о визите помощника Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана в Китай. Источники газеты отметили, что он должен был «надавить» на власти КНР и снизить уровень российско-китайских отношений. Восточный экономический форум состоялся в начале сентября.

По словам представителя МИД, Россия и Китай участвуют в большом количестве совместных саммитов, поэтому на ВЭФ КНР была представлена на высшем уровне. США не удалось реализовать свой план.

«Поэтому ковбойские методы, которые на русский лад мы называем „Баба-яга против“, результатов не дают», — резюмировала Мария Захарова.

США продолжают обвинять Россию во вмешательстве в выборы. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные выпады чушью.