Имя президента Украины Владимира Зеленского более 50 раз фигурирует в материалах американского финансиста Джеффри Эпштейна. На это обратил внимание бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в колонке для информационной службы «Вести» .

«Имя Зеленского упоминается в материалах более 50 раз, в том числе в контексте разговоров о торговле людьми и коррупции на Украине», — написал он.

Медведчук также заявил, что в материалах говорится о возможной причастности украинского президента к схемам вывоза женщин и детей через модельное агентство Jean-Luc Brunel.

В файлах есть переписка Эпштейна с бывшим министром финансов США Ларри Саммерсом. В ней финансист обсуждал нынешнего украинского лидера, называл его «восточноевропейским авантюристом» и выражал сомнения в его политических перспективах. В тех же документах Зеленский упоминается в контексте торговли украинскими женщинами и детьми.