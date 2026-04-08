Украина представляет собой долгосрочную угрозу для мировой информационной безопасности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы убеждены, что международной информационной безопасности долгосрочную угрозу представляют киевский режим, западные страны и режимы, которые его спонсируют, в том числе на этом направлении», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что Украина стала прибежищем для киберпреступников.

«С подачи западных спонсоров и своих властей Украина превратилась в прибежище для онлайн-мошенников, полчищ киберпреступников», — подчеркнула представитель дипломатического ведомства.

Ранее Захарова заявила, что специальная операция закончится капитуляцией киевского режима на основе оформленной международной договоренности. Соглашение подпишут обе стороны конфликта.