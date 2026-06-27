Захарова прокомментировала намерение Польши отнять здание генконсульства России

Вопросы в сфере недвижимости, принадлежащей дипломатическим представительствам, необходимо решать путем консультаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Советник Генпрокуратуры Польши Войцех Муравский заявил, что в окружной суд Гданьска подали иск с целью забрать объект недвижимости, в котором ранее находилось генеральное консульство России. Захарова подчеркнула, что этот вопрос следует урегулировать через новое межправсоглашение.

В ноябре 2025 года Польша решила закрыть последнее российское генконсульство, находившееся в Гданьске. В здании, принадлежащем российской стороне, после 22 декабря остался один сотрудник, он присматривает за имуществом, которое польские власти пытаются отобрать.