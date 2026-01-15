Захарова назвала слова Хили о похищении Путина неадекватными фантазиями

Слова министра обороны Великобритании Джона Хили о желании похитить российского президента Владимира Путина следует расценивать как его личные неадекватные фантазии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Что, к сожалению, вновь наводит мысли о подмоченности материала, из которого слеплены многие современные западные политики», — добавила она.

Министр, давая интервью в Киеве, заявил, что был бы не против задержать Путина по примеру венесуэльского лидера Николаса Мадуро и привлечь его к ответственности. В ответ Захарова назвала Хили извращенцем.

Аналитик Александр Меркурис допустил, что после этого российские военные начнут активнее охотиться за британскими наемниками в зоне СВО.