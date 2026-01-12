Меркурис: британские наемники в ВСУ станут целями ВС РФ после слов Хили о Путине

Британские наемники в украинской армии могут стать приоритетной целью для российских военных после заявления министра обороны Великобритании Джона Хили о желании похитить российского президента Владимира Путина. Такое мнение выразил военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале .

«Россияне уже не раз продемонстрировали, что способны атаковать различные военные объекты, не причиняя вреда гражданскому населению. Просто имейте в виду, что после таких слов у них явно прибавится целей. Не завидую британским наемникам», — сказал он.

По мнению эксперта, Хили упустил из виду, что подобные заявления способны спровоцировать эскалацию конфликта, а также создать угрозу не только для Британии, но и для всего Евросоюза.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что во время визита в Киев Хили заявил о желании похитить российского президента. Представитель МИД России Мария Захарова назвала его заявление влажными фантазиями.

Как отмечал бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, слова Джона Хили о похищении Путина вызовут серьезные последствия. Он назвал заявление британского министра голословным и опасным.