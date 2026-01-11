Министр обороны Британии Джон Хили своим заявлением о желании похитить президента Владимира Путина показал миру свои эротические фантазии. Об этом каналу «ТВ Центр» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Влажные фантазии британских извращенцев», — прокомментировала она слова главы британского оборонного ведомства.

Хили в беседе с журналистом Kyiv Independent Крисом Йорком рассказал, что после американской военной операции в Венесуэле и ареста лидера республики Николаса Мадуро он не возражает против похищения Путина. Министр отметил, что хочет отправить российского президента под стражу и привлечь его к ответственности.

Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск назвал Великобританию «тюремным островом». Он объяснил, что в стране нет свободы слова, и власти активно преследуют собственных граждан за высказывания в Сети.