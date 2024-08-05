Захарова назвала сенсационными всплывшие подробности покушения на Трампа

Детали расследования покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа из интригующих становятся сенсационными. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале .

«Оказывается, более чем за полтора часа до выстрелов в Трампа полицейские пересылали друг другу фотографии стрелка — Томаса Мэттью Крукса», — написала она.

Мужчина на глазах у охранников проверял расстояние при помощи оптического дальномера. Примечательно, что пройти на территорию, где выступал политик, было просто — не было ни одного досмотра.

Ранее появилось видео, как стрелявший в Трампа занимал позицию для покушения. На кадрах, сделанных из-за спины кандидата в президенты, стоящего на трибуне, видно, как подозреваемый шел по крыше. Он успел восемь раз выстрелить в сторону политика.

До этого появились другие подробности: за несколько часов до начала предвыборного мероприятия преступник изучил местность с помощью дрона. Стрелок посещал площадку в качестве зарегистрированного участника.

Глава Секретной службы США Кимберли Читл после покушения на Трампа признала провал спецслужб и подала в отставку.