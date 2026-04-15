Захарова назвала Россию и КНР мировым стабилизирующим фактором

Россия и Китай помогают стабилизировать международные отношения. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что обе страны обладают колоссальными территориями и населением и «объединяют свой ресурс, чтобы планета не навернулась».

Дипломат отметила, что именно Россия и Китай заблокировали резолюцию Бахрейна по Ормузскому проливу, предотвратив негативные последствия реализации этой инициативы.

«Наши две страны являются стабилизирующим фактором в международных отношениях», — подчеркнула она.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров посетил Китай с официальным визитом. Он провел переговоры с главой МИД страны Ван И и обсудил с ним ситуацию на Украине, конфликт Ближнем Востоке, вопросы сотрудничества и работу в международных объединениях.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона уже начала проводить подготовку к официальному визиту президента Владимира Путина в Китай.