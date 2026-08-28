Захарова назвала провокацией заявления секретаря Совбеза Армении о россиянах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила высказывания секретаря совета безопасности Армении Алена Симоняна на фоне спекуляций о мобилизации в России как подрывающие двустороннее сотрудничество с Москвой. Комментарий дипломата опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Симонян ранее заявил в интервью СМИ-иноагенту, что Армения готова принять «новую волну российских граждан». В российском МИД обратили внимание на его слова.

По ее словам, новоиспеченный секретарь Совбеза поддался на сознательно провокационно сформулированный вопрос, продемонстрировав тем самым желание властей Армении услужить Западу и киевскому режиму. Высказывания Симоняна придали армянскому гостеприимству токсичный политический окрас.

«С сожалением отмечаем, что тенденция тиражирования представителями официального Еревана публичных заявлений, подрывающих двустороннее сотрудничество с Москвой, продолжается», — сказала Захарова.

Дипломат также добавила, что слова Симоняна фактически поощряют российских граждан на противоправные действия.

Ранее Захарова назвала публикации в зарубежных СМИ о якобы высокой опасности Мецаморской АЭС спланированной акцией по разрушению партнерства между Москвой и Ереваном.