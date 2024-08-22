Захарова назвала «позорным фактом» обыски у американцев, сотрудничающих со СМИ России

Захарова: случаи обысков за сотрудничество со СМИ России — позор для США

Проведение властями США обысков в домах американцев, сотрудничающих с российскими СМИ, — позор для Штатов. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

После публикации New York Times с сообщением о подготовке к обыскам в домах американцев за сотрудничество с российскими СМИ, Захарова призвала общественные организации обратить на это внимание.

«Что думают на этот счет „Репортеры без границ“, гендиректор ЮНЕСКО мадам Азуле и уполномоченные ОБСЕ? Надеюсь, они не промолчат», — добавила она.

Возможное проведение обысков представитель МИД назвала «позорным фактом» для США и «деградацией ситуации с правами человека и свободой слова».

Ранее New York Times сообщила, что власти США готовят глобальное расследование против американцев, которые сотрудничают со СМИ России. Обыск ФБР прошел в доме российского телеведущего Дмитрия Саймса в штате Виргиния.