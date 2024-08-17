Российский телеведущий назвал причину обыска в его доме в США

Ведущий Саймс связал обыск ФБР в его доме с просьбой властей Украины

Обыск ФБР в доме российского телеведущего Дмитрия Саймса могли провести под влиянием украинских властей или активистов, уговоривших на этот шаг американскую сторону. Своим предположением он поделился в эфире Первого канала .

«Может быть, мы имеем дело с ситуацией, когда украинские власти или активисты как-то сотрудничали с американскими и уговорили организовать подобного рода атаку на американского гражданина», — сказал он.

По определению Саймса, речь может идти о ситуации, «когда хвост вертит собакой», что для юстиции США является позором.

Ранее стало известно, что агенты ФБР несколько раз побывали с обысками в поместье российского телеведущего Дмитрия Саймса в штате Виргиния. Они прочесали его дом и вывезли вещи.

Саймс является ведущим ток-шоу «Большая игра» на Первом канале. До 2022 года он входил в руководство Центра национальных интересов. В прошлом году политолог модерировал пленарное заседание ПМЭФ.