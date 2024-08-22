Обыски против сотрудничающих с российскими СМИ проведут в США

NYT: США готовят обыски против американцев, сотрудничающих с российскими СМИ

Фото: Unsplash

Власти США готовят глобальное расследование против американцев, которые сотрудничают с российскими СМИ. Об этом сообщила New York Times, ссылаясь на собственные источники.

По данным газеты, Соединенные Штаты готовят обыски и уголовные обвинения против своих же сограждан. Авторы материала уточнили, что это коснется американцев, сотрудничающих с российскими СМИ. Однако о каких именно СМИ идет речь, в публикации не сообщили.

Представители ФБР недавно провели обыски у бывшего американского разведчика Скотта Риттера. Они конфисковали его архив, в котором содержались доказательства обмана Белого дома о причинах начала конфликта в Ираке. При этом саму информацию рассекретили еще в 2000 году. А сотрудники ФБР забрали архив, якобы чтобы «снова изучить» его.

Также обыски провели в доме российского телеведущего Дмитрия Саймса. Он предположил, что на этот шаг ФБР могли подтолкнуть украинские власти.

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