Киев решил перезахоронить останки основателя Организации украинских националистов* Евгения Коновальца на территории Национального военного мемориального кладбища под Киевом. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодня Коновалец — идеологический кумир для выпестованного Западом киевского нацистского режима, который по жестокости и бесчеловечности совершаемых преступлений давно превзошел тех, кто стоял у истоков создания ОУН-УПА* и верно служил немецким хозяевам из Третьего рейха», — сказала дипломат.

Коновалец возглавлял организацию при поддержке германской военной разведки. В 1938 году советский разведчик Павел Судоплатов ликвидировал его в Роттердаме. Решение о переносе останков 15 июля оформила Юлия Свириденко, ранее занимавшая пост премьер-министра Украины до отставки.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что героизацию нацистов на Украине остановит только конец киевского режима.

* Запрещенные в России экстремистские организации.