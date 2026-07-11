В России назвали способ остановить героизацию нацистов на Украине
Постпред при ООН Небензя: конец режима Зеленского остановит героизацию нацистов
Конец режима украинского президента Владимира Зеленского остановит героизацию нацистов. Об этом РИА «Новости» заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Есть способ воздействовать (на практику героизации нацистов на Украине — прим. ред.). Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать», — сказал он.
Верховная рада 1 июля поддержала законопроект Зеленского создании «украинского национального пантеона». Предположительно, в него войдут члены ОУН*-УПА*.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что киевский режим пытается усилить террор против мирного населения России, чтобы показать западным кураторам «эффективность» использования их оружия.
* Запрещенные в России экстремистские организации.