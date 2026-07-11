Конец режима украинского президента Владимира Зеленского остановит героизацию нацистов. Об этом РИА «Новости» заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Есть способ воздействовать (на практику героизации нацистов на Украине — прим. ред.). Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать», — сказал он.

Верховная рада 1 июля поддержала законопроект Зеленского создании «украинского национального пантеона». Предположительно, в него войдут члены ОУН*-УПА*.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что киевский режим пытается усилить террор против мирного населения России, чтобы показать западным кураторам «эффективность» использования их оружия.

* Запрещенные в России экстремистские организации.