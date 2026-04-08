Захарова назвала экономически деструктивным решение Молдавии о выходе из СНГ

Захарова: расчет Кишинева на рынок ЕС после разрыва с Россией себя не оправдает

Молдавские власти решили окончательно дистанцироваться от России, денонсировав три базовых соглашения в рамках СНГ. Это суверенное право Кишинева, но деструктивное с экономической точки зрения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге .

«С экономической точки зрения оно деструктивно. Расчет властей в Кишиневе на то, что потери от разрыва деловых связей, наработанных в рамках Содружества, будут компенсированы более широким доступом к рынку Евросоюза, себя не оправдывает», — подчеркнула она.

Дипломат напомнила, что прекращение членства в Содружестве не происходит единомоментно. В Уставе организации зафиксирована четкая процедура на такой случай. Придется провести инвентаризацию 200 договоров и более 600 решений высших уставных органов СНГ, а также решить вопрос погашения накопившейся финансовой задолженности Молдавии перед единым бюджетом органов Содружества.

Захарова добавила, что молдавские власти приняли решение о выходе из СНГ без открытого диалога с обществом, что особенно цинично. Его просто продавили провластным большинством в парламенте.

Ранее бывший молдавский премьер, депутат парламента от оппозиционной партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев назвал ошибкой разрыв отношений с Россией.