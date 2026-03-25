«Это ошибка». В Молдавии осудили руководство страны за разрыв с Россией

Разрыв с Россией оказался ошибкой, ударившей по экономике, бизнесу и простым гражданам Молдавии. Об этом РИА «Новости» заявил бывший молдавский премьер, депутат парламента от оппозиционной партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.

«Нынешняя политика не ведет мудрые отношения с таким игроком на международном рынке, как Россия. Это не соответствует нашим интересам, и это большой удар и против национальной экономики, и против бизнеса и просто граждан Молдовы», — подчеркнул парламентарий.

Тарлев добавил, что Россия могла быть для республики надежным стратегическим партнером. Молдавия с ее помощью могла бы решить такие вопросы, как приднестровское урегулирование, которое у них «бурлит», рынки сбыта, сырье для агропромышленного комплекса и дешевые энергоресурсы.

По его словам, теперь республике придется потратить много времени для восстановления отношений с Россией. Власть в стране рано или поздно сменится, но время будет потеряно, причем не обойдется без тяжелых последствий для Молдавии.

Тарлев еще в 2024 году называл уход республики с российского рынка стратегической ошибкой и диверсией.

Ранее бывший президент республики Игорь Додон призывал к срочной закупке российского газа.