Захарова назвала Байдена «пророссийским кандидатом» после оговорки про Путина

Захарова: после оговорки Байдена появится доклад о нападении на демократию США

После оговорок президента США Джо Байдена стоит ожидать истерику бывшей первой леди Штатов Хилари Клинтон по поводу «нападения на американскую демократию». Такое предположение сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Поводом для высказывания дипломата стала нелепая оговорка Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне. Он хотел представить президента Украины Владимира Зеленского, но назвал его Путиным, уточнив, что у него «столько же отваги, сколько и решимости». Захарова иронично заметила, что налицо видно «российское вмешательство» в американские выборы.

«Пророссийский кандидат, которым управляет „рука Кремля“. Ждем истерику Хилари Клинтон по поводу „нападения на американскую демократию“ и доклад Госдепа о раскрытии заговора „внутренних террористов“», — с юмором подчеркнула дипломат.

Редактор Telegraph Тони Дайвер предрек Байдену проблемы. По его мнению, оговорки президента США серьезно навредят его избирательной кампании.