«Выставил США посмешищем». Байдену предрекли проблемы после оговорки о Путине

Оговорки американского президента Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине и республиканце Дональде Трампе опозорили США и серьезно навредят его избирательной кампании. Такое мнение выразил редактор Telegraph Тони Дайвер.

На саммите НАТО в Вашингтоне Байден дважды оговорился. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского Путиным, а вице-президента Камалу Харрис — Трампом.

«Своими глупыми ошибками в именах ближайших союзников он чуть было не выставил Америку посмешищем на международной арене», — сказал Дайвер.

По его мнению, эти события приведут к тому, что демократы прекратят его поддерживать. Он заметил, что искреннее восхищение Байденом на саммите блока сменилось ужасом после нелепых оговорок. А французскому лидеру Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось срочно прикрыть этот провал перед журналистами.

Байден мог показать себя сильным и важным политиком, но упустил этот шанс, добавил журналист.

По данным газеты Daily Mail, представители Белого дома долгое время скрывали реальное состояние президента США. Однако это не помогло, а только усугубило его провалы.