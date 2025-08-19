Президенту Финляндии Александру Стуббу, вспомнившему о событиях 1944 года в рамках заявления о решении украинского конфликта, следует выступить против киевского режима. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова .

«Мы нашли решение в 1944 году, и я думаю, что мы сможем найти решение и в 2025 году», — заявил Стубб накануне после переговоров Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

Захарова напомнила, что после начала Второй мировой войны Финляндия находилась на стороне нацистской Германии и ее войска играли важную роль в поддержке немецкой группы армии «Север» во время Блокады Ленинграда, признанной сегодня актом геноцида советского народа.

На территории оккупированной Советской Карелии финны создавали концентрационные лагеря, через которые прошли 50 тысяч человек.

«Большой вопрос, понял ли Стубб весь ад своей реплики?» — написала Захарова.

Дипломат добавила, что «решение по Финляндии» действительно нашли в 1944 году, им стало Московское перемирие.

«Так что, если Стубб решил действовать как в 1944 году, то ему надо выступать против своих недавних союзников-нацистов и начинать бить киевский режим», — резюмировала представитель МИД.

Президент Финляндии вошел в число членов европейской делегации, сопровождавшей украинского лидера Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Как отметили работавшие в ходе встречи американские журналисты, лидеры ЕС практически не улыбались и вели себя непривычно скованно.