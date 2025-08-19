В США заметили необычную деталь на фото европейских лидеров с Трампом и Зеленским

WP заметил отсутствие улыбок у лидеров стран ЕС на фото с Трампом и Зеленским

Американские издания обратили внимание на то, что совместное фото президента США Дональда Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского и европейских глав государств прошло в непривычно сдержанной атмосфере.

The Washington Post отметила, что на снимках «было заметно меньше улыбок на камеру». По наблюдению The New York Times, язык тела европейских политиков выглядел «не совсем бодрым».

Мировые СМИ на первых полосах публикуют кадры со встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. За мероприятием активно следят Washington Post, Fox News, Independent, Times и другие ведущие издания.

В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. В переговорах участвовали генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.

Стороны обсудили варианты мирного урегулирования украинского конфликта. Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча с Путиным и Зеленским состоится, дату обсудят позднее. Украинский лидер также подтвердил готовность к переговорам с российским и американским коллегами.