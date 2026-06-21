Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне польского-украинского конфликта из-за ордена Белого орла сделала важное напоминание о событиях Волынской резни. Дипломат в телеграм-канале отметила, что ставшие жертвами УПА* поляки были советскими гражданами.

«Жертвами украинских националистов из УПА* в ходе Волынской резни 1943–1944 годов были преимущественно поляки. Но с 1 ноября 1939 года они были советскими гражданами», — подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила, что после разгрома Польши в результате агрессии нацистской Германии в сентябре 1939 года Западная Украина вошла в состав СССР, воссоединившись с Украинской ССР. В феврале 1943 года украинские националисты устроили этнические чистки.

Вторая волна резни началась летом 1943 года, но уже в Восточной Галиции. Массовый антипольский террор продолжался до лета 1944 года.

Ранее Захарова предложила Польше не лишать президента Украины Владимира ордена Белого орла и позориться уже до конца.

*«Украинская повстанческая армия» (УПА) включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.