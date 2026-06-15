Польше не стоит лишать Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале .

«Ой, а можно не лишать? Пусть до конца позорятся», — предложила она.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от Зеленского переименовать воинское подразделение, названное в честь «героев УПА*». По мнению польских властей, глава киевского режима таким образом оскорбил всю страну, поскольку члены УПА* в годы Второй мировой войны устроили Волынскую резню и убили десятки тысяч этнических поляков.

По мнению газеты Rzeczpospolita, Польша не намерена долго терпеть это, и счет в вопросе идет на дни.

*Запрещенная в России экстремистская организация