Захарова на фоне шатдауна поинтересовалась потраченной США на Зеленского суммой

Захарова предложила США перевести траты на Киев в стоимость коробок с питанием

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне шатдауна в США поинтересовалась, сколько Вашингтон потратил на поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в Telegram-канале .

«Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на „коробки с питанием“?» — иронично отметила дипломат.

Захарова приложила ссылку на новость и видео, где показали, как потерявшие работу федеральные служащие выстраиваются в очередь за бесплатной едой. Американцы ждут по несколько часов, чтобы получить коробку с продуктами.

Фактически за бортом оказались 1,4 миллиона человек. Кроме того, RT сообщил, что в ноябре около 42 миллиона американцев могут лишиться талонов на питание из-за шатдауна.

Ранее в США сообщали, что из-за приостановки работы федерального правительства начали отстранять сотрудников ядерного агентства. Атомщикам запретили появляться на рабочих местах, платить им тоже не будет. Глава Минфина США Скотт Бессент оценил ущерб от шатдауна в 15 миллиардов долларов в день.