Ущерб от шатдауна в США оценили в 15 млрд долларов в день

Министр финансов США Бессент: шатдаун обойдется до 15 млрд долларов в день

Приостановка работы правительства США наносит стране колоссальный экономический ущерб. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент, трансляцию его выступления провел телеканал CNBC .

Глава ведомства подчеркнул, что ущерб от шатдауна может доходить до 15 миллиардов долларов в день. Он рассказал об этом на конференции по вопросам инвестиций в Вашингтоне.

«Я видел показатели, которые свидетельствуют об ущербе, возможно, до 15 миллиардов долларов день», — уточнил министр.

Ранее американский президент Дональд Трамп на фоне шатдауна распорядился направить все деньги из казны на зарплаты военным. Глава государства использовал полномочия главнокомандующего и приказал руководителю Пентагона Питу Хегсету выплатить оклады военнослужащим.

Трамп подчеркнул, что не позволит «демократам держать в заложниках» армию США и систему безопасности из-за прекращения работы правительства. По информации Politico, из-за шатдауна на следующий финансовый год без зарплаты могли остаться 1,3 миллиона военнослужащих.