Ущерб от шатдауна в США оценили в 15 млрд долларов в день
Министр финансов США Бессент: шатдаун обойдется до 15 млрд долларов в день
Приостановка работы правительства США наносит стране колоссальный экономический ущерб. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент, трансляцию его выступления провел телеканал CNBC.
Глава ведомства подчеркнул, что ущерб от шатдауна может доходить до 15 миллиардов долларов в день. Он рассказал об этом на конференции по вопросам инвестиций в Вашингтоне.
«Я видел показатели, которые свидетельствуют об ущербе, возможно, до 15 миллиардов долларов день», — уточнил министр.
Ранее американский президент Дональд Трамп на фоне шатдауна распорядился направить все деньги из казны на зарплаты военным. Глава государства использовал полномочия главнокомандующего и приказал руководителю Пентагона Питу Хегсету выплатить оклады военнослужащим.
Трамп подчеркнул, что не позволит «демократам держать в заложниках» армию США и систему безопасности из-за прекращения работы правительства. По информации Politico, из-за шатдауна на следующий финансовый год без зарплаты могли остаться 1,3 миллиона военнослужащих.