В США из-за шатдауна начали отстранять сотрудников ядерного агентства

Замминистра энергетики США, руководитель Национального управления по ядерной безопасности Брэндон Уильямс начал отстранять сотрудников из-за приостановки работы правительства. Об этом сообщил телеканал CBS .

При этом атомщики не будут получать зарплату, им запрещено находиться на рабочих местах. О возвращении к работе их уведомят дополнительно.

Председатель палаты представителей Майк Джонсон назвал ситуацию очень сложной и призвал демократов прийти в чувство, чтобы шатдаун закончился до конца недели.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент оценил ежедневный ущерб от шатдауна в 15 миллиардов долларов. По состоянию на прошлый вторник в стране уволили более четырех тысяч федеральных служащих из семи министерств.