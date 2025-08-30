Захарова: не удивлюсь, если в убийстве Парубия обвинят взорвавших СП дайверов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление полиции Львова об убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. В Telegram-канале она написала, что не удивится, если в преступлении обвинят украинских дайверов.

«Не исключаю, что и это сейчас повесят на группу украинских аквалангистов, подозреваемых в теракте на „Северном потоке“, один из которых через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы», — написала Захарова.

Парубия застрелили во Франковском районе Львова около полудня 30 августа. Экс-чиновник умер до приезда скорой помощи. Стрелок скрылся с места преступления.

К расследованию приступили опергруппы Главного следственного управления Национальной полиции, Службы безопасности Украины и других ведомств.

О причастности к убийству Парубия заявило украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix. Его назвали «предателем и осквернителем украинской нации и белой расы».