Захарова иронично оценила условия ночевки российских журналистов на Аляске

Ночевка на раскладушках на стадионе на Аляске придаст колорит материалам российских журналистов и станет отдельной главой в их мемуарах. Об этом заявила в беседе с «Газета.Ru» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Речь идет о саммите, организованном в невероятно короткие сроки, учитывая расстояние, место проведения, и логистику, и так далее. Что это говорит, что принимающая сторона сумела оперативно предоставить возможность для ночевки, пусть и в спартанских условиях», — отметила она.

По словам Захаровой, если бы это мероприятие готовилось заранее, то было бы странно столкнуться с такой организацией. Поэтому к таким условиям надо относиться во всех смыслах как походным.

Для освещения исторической встречи президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на Аляску со всего мира прилетели Больше 700 журналистов.

Для российских сотрудников СМИ выделили комнаты с раскладушками на стадионе, поскольку в гостиницах Анкориджа не осталось мест.