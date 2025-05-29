Картаполов предупредил о продолжении СВО до момента устранения первопричин конфликта

ВС России продолжат проводить специальную военную операцию, пока не устранятся первопричины украинского конфликта или стороны не ратифицируют все необходимые для мира переговоры. Об этом в эфире Первого канала заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он отметил, что Россия не станет поддаваться на уловки и не даст себя обмануть. По его словам, необходимо заключить серьезные соглашения, закрепив все договоренности на бумаге.

«Или мы продолжаем специальную военную операцию до тех пор, пока не будет устранены первопричины того безобразия, которое творится сейчас», — отметил Картаполов.

Депутат напомнил, что Россию уже обманывали, обещая ей «золотые горы», но больше это не повторится.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что второй раунд переговоров с Украиной состоится 2 июня. Встреча делегаций снова пройдет в Стамбуле. Дипломаты представят на ней подготовленный меморандум.