Захарова дала финнам ценный совет насчет постройки туалетов

Финскому руководству следует возвести у российской границы не только забор, но туалеты. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее процитировал ТАСС .

Дипломат с иронией прокомментировала новость о строительстве забора рядом с границей.

«Теперь властям Финляндии важно не забыть построить туалеты. Если их худшие фобии начнут брать верх над разумом — это единственное, что им пригодится», — подчеркнула она.

По данным телерадиокомпании Yle, финские власти собираются возвести ограждение к лету 2026 года. Они также рассчитывают оснастить забор камерами через каждые 20 метров для обеспечения постоянного наблюдения.

Специалисты уже почти закончили строительство ограды в Лапландии и в восточной части страны. Высота забора составляет 4,5 метра, примерно метр из этой длины — колючая проволока. Часть ограждения находится глубоко под землей. Финляндия потратила на 200 километров забора порядка 362 миллиона евро.