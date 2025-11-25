В Финляндии начали строить забор в метре от российской границы

В Финляндии строят забор в одном метре от границы с Россией, при этом на каждые 20 метров ограждения поставят камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на пограничную службу.

«Забор расположен на краю финской пограничной зоны, всего в метре от российской стороны», — заявили журналисты.

Строительство забора в Лапландии и в восточной части государства почти закончили. Достроить ограждения пограничная охрана собирается к лету 2026 года.

Установить забор на всей восточной границы протяженностью 1,3 тысячи километров практически невозможно из-за большой цены. Только 200 километров обошлось стране в 362 миллиона евро. Один километр стоит приблизительно 1,8 миллиона.

В погранохране отметили, что забор высотой 4,5 метра. Примерно метр из этой длины — колючая проволока. Часть ограждения находится глубоко под землей.

Ранее газета Ilta-Sanomat сообщила, что финские власти задумались об открытии одного контрольно-пропускного пункта на границе с Россией. Это может произойти зимой.