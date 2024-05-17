Захарова анонсировала ответ на запрет деятельности российских СМИ в Европе | 360°

Мир 17 мая 2024, 16:58 Захарова анонсировала ответ на запрет деятельности российских СМИ в Европе Захарова пообещала ответ на запрет деятельности российских СМИ в Европе Freepik

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Россия ответит на запрет вещательной деятельности отечественных СМИ в Европе. Такое предупреждение в беседе с «Известиями» сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Речь идет об ограничении работы РИА «Новости», «Российской газеты» и «Известий».

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«Ответ сейчас вырабатывается», — подчеркнула дипломат.

Евросоюз ранее согласовал запрет на доступ к указанным изданиям и чешскому порталу Voice of Europe. Последний обвинили в распространении «пророссийской информации». Запретить вещание планируют на следующей неделе.

Захарова уже предупреждала о молниеносном и болезненном ответе Западу на ограничение вещания российских масс-медиа и работы журналистов. По словам дипломата, зарубежным корреспондентам придется прочувствовать это на себе.