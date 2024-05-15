Послы стран ЕС договорились о запрете доступа к российским СМИ | 360°

15 мая 2024, 20:12
Послы стран ЕС договорились о запрете доступа к российским СМИ
РИА «Новости»: запрет на вещание в ЕС российских СМИ утвердят до 26 мая
Страны Евросоюза уже на следующей неделе планируют запретить вещание на территории стран нескольких СМИ, в том числе российских. Об этом сообщил РИА «Новости» сообщил европейский источник.
«Постпреды стран ЕС сегодня утвердили все пункты из повестки, они нуждаются в формальном утверждении Совета (на уровне министров — прим. ред), которое пройдет на следующей неделе», — сообщил собеседник агентства.
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Речь идет о таких изданиях, как «Российская газета», «Известия» и «РИА Новости». Предполагается, что запрет введут в рамках 14-го пакета санкций в отношении России.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия будет молниеносно и болезненно отвечать Западу в случае ограничения вещания отечественных СМИ и работы журналистов. Иностранным корреспондентам придется прочувствовать все на себе.
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