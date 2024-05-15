Россия молниеносно и болезненно ответит Западу из-за преград в работе журналистов | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 11:56 Россия молниеносно и болезненно ответит Западу из-за преград в работе журналистов Захарова: Россия болезненно ответит Западу в случае ограничения вещания СМИ Unsplash

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Россия будет молниеносно и болезненно отвечать Западу в случае ограничения вещания отечественных СМИ и работы журналистов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Если хотя бы одно российское СМИ подвергнется необоснованным ограничениям, это рикошетом отразится и на их коллегах здесь, в России, я имею в виду западных журналистов», — пояснила она.

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Иностранным корреспондентам придется ощутить на себе ответные меры за притеснения российских журналистов. Как подчеркнула дипломат, ответ будет быстрым и крайне болезненным для западников.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заметил, что Украина стала открыто бравировать причастностью к убийствам журналистов из России. Из-за украинских спецслужб погибли Дарья Дугина, Олег Клоков, Владлен Татарский и Ростислав Журавлев.