«Загнала в угол». В Турции оценили предложение Путина Киеву о переговорах

Историк Перинчек: Россия загнала Киев в угол, предложив переговоры в Турции

Президент России Владимир Путин загнал киевский режим в угол, предложив ему возобновить переговорный процесс 15 мая в Стамбуле. Об этом РИА «Новости» заявил турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.

«Этим шагом Россия загнала Киев в угол. Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества», — сказал историк.

Ранее Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле, причем без всяких предварительных условий. Он отметил, что решение остается за киевским режимом и кураторами Украины.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал предложение российского лидера, отметив, что представителям Украины просто надо приехать и начать переговоры. Все будет зависеть только от желания Киева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим 30-дневного полного прекращения огня без условий должен начаться 12 мая, сообщило радио Sputnik.