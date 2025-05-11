«Загнала в угол». В Турции оценили предложение Путина Киеву о переговорах
Историк Перинчек: Россия загнала Киев в угол, предложив переговоры в Турции
Президент России Владимир Путин загнал киевский режим в угол, предложив ему возобновить переговорный процесс 15 мая в Стамбуле. Об этом РИА «Новости» заявил турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.
«Этим шагом Россия загнала Киев в угол. Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества», — сказал историк.
Ранее Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле, причем без всяких предварительных условий. Он отметил, что решение остается за киевским режимом и кураторами Украины.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал предложение российского лидера, отметив, что представителям Украины просто надо приехать и начать переговоры. Все будет зависеть только от желания Киева.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим 30-дневного полного прекращения огня без условий должен начаться 12 мая, сообщило радио Sputnik.