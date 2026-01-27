«Задумались об отстреле». В Финляндии запаниковали из-за русских волков

Финские пастухи обвинили в массовой гибели северных оленей русских волков. Об этом сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на местных пастухов.

Автор статьи Патрик Гринфилд отметил, что волки и медведи свободно перемещаются через российско-финскую границу.

Финские пастухи стали находить скелеты и растерзанные туши северных оленей в лесу, начиная с 2022 года. По их мнению, численность российских волков резко возросла после того, как охотники отправились в зону спецоперации. Теперь хищники начали осваивать новые территории в Финляндии.

«Прошлый год был самым жестоким в плане нападений волков в этом регионе. Олени для них легкая добыча», — рассказал изданию фермер Юха Куяла.

По данным Ассоциации оленеводов Финляндии, в прошлом году волки убили рекордное количество оленей — 2124 особи.

Гринфилд напомнил, что до июня 2025 года волк считался охраняемым видом в ЕС, ведь во многих странах его почти полностью истребили. Когда его численность в Европе удвоилась, то в ряде стран союза снова увеличили отстрел волков.

Финские власти отменили этот запрет в начале этого года, чтобы ограничить рост популяции. При этом нет никаких доказательств, что именно из-за русских волков гибнут северные олени.

