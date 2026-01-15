Стая волков разорвала собаку в Ленобласти
В Лужском районе Ленинградской области стая волков набросилась на собаку и разорвала ее неподалеку от садоводства «Мшинская». О произошедшем 360.ru рассказал житель региона.
По его словам, волки в той местности водились всегда. Периметр одного из крупнейших СНТ ничем не ограничен от территории государственного заказника природных лесных ресурсов.
«Собаку эту я сам периодически видел в летнее время на протяжении последних пяти лет. Подкармливал и давал своим собакам поиграть с ним. Хороший был пес. Но волки там были всегда», — сказал мужчина.
Местный житель не исключил, что хищники начнут нападать на людей.
«Я пока не слышал о таких инцидентах, но полагаю, они вполне могут случиться. Если кто-то пренебрежет безопасностью и окажется в ненужный момент в ненужном месте», — заключил он.
Телеграм-канал «Mash на Мойке» добавил, что волки разгуливают по поселку, набрасываются на местных домашних животных и оставляют трупы прямо на дороге. При этом они не боятся автомобилей.
Ране волки-людоеды растерзали шесть человек в Индии.