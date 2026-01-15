Стая волков разорвала собаку в Ленобласти

В Лужском районе Ленинградской области стая волков набросилась на собаку и разорвала ее неподалеку от садоводства «Мшинская». О произошедшем 360.ru рассказал житель региона.

По его словам, волки в той местности водились всегда. Периметр одного из крупнейших СНТ ничем не ограничен от территории государственного заказника природных лесных ресурсов.

«Собаку эту я сам периодически видел в летнее время на протяжении последних пяти лет. Подкармливал и давал своим собакам поиграть с ним. Хороший был пес. Но волки там были всегда», — сказал мужчина.