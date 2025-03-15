Задержанному в Британии русскому капитану судна Solong предъявили обвинение

Британская полиция задержала капитана португальского контейнеровоза Solong Владимира Мотина после смертельного столкновения с американским нефтяным танкеров в Северном море. Его обвинили в халатности и непредумышленном убийстве, сообщило агентство Reuters.
Россиянин взят под стражу. Полиция Хамберсайда предъявила ему обвинение по двум статьям — грубая халатность и непредумышленное убийство. Первое слушание по делу пройдет в магистратском суде Халла 15 марта.
Авария произошла 10 марта у побережья Восточного Йоркшира. Грузовое судно Solong под управлением 59-летнего уроженца Приморского края столкнулось с танкером Stena Immaculate, который перевозил авиатопливо для армии США.
На обоих судах произошло возгорание. Один член экипажа американского танкера пропал без вести, более 30 моряков получили травмы.
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